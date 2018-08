Freitag, 17. August 2018

Sozialverband SoVD: „Höchste Zeit für ein Frauenhaus in Holzminden!“

Holzminden. Es ist schon eine Weile her, es war im Spätherbst vor drei Jahren. Da stand für die Frauensprecherin des SoVD-Kreisverbandes Holzminden, Renate Effenberger, fest: „Holzminden braucht ein Frauenhaus. Es ist höchste Zeit!“

„Damals folgten wir einem Aufruf unseres Landesverbandes und beteiligten uns an einer Sammelaktion für die Frauenhäuser in Niedersachsen. Denn Geld ist dort immer knapp und die Nöte von Frauen oft groß“, so Effenberger. Doch Frauenhaus? In Holzminden Fehlanzeige! „Da habe ich den Kontakt mit dem Frauenhaus in Hameln gesucht.“ Hier war zu hören, dass es viele Frauen aus Stadt und Kreis Holzminden gibt, die hier Schutz suchen müssen – weil es eben keine Einrichtung im Kreis Holzminden gibt. „Sofort war mit klar, wir brauchen ein Frauenhaus hier vor Ort!“ Seitdem habe ich mich immer und immer wieder dafür eingesetzt, dass ein Frauenhaus kommen muss.“ (tah)

