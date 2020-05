Samstag, 30. Mai 2020

SpaceX-Rakete mit zwei US-Astronauten an Bord erfolgreich gestartet

Start der SpaceX-Rakete mit zwei US-Astronauten an Bord. - (AFP / AFP )

Erstmals seit rund neun Jahren ist in den USA eine bemannte Rakete ins All gestartet. Die Falcon-9-Rakete des Privatunternehmens SpaceX startete am Samstag um 15.22 Uhr Ortszeit vom Kennedy Space Center in Florida mit den beiden US-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken an Bord zur Internationalen Raumstation ISS. Der Start verlief ohne Zwischenfall: Die erste Raketenstufe löste sich wie geplant von der Falcon-9-Rakete. Wenig später teilte das Unternehmen mit, die Raumkapsel "Dragon Crew" mit den beiden Astronauten sei auf der richtigen Umlaufbahn. US-Präsident Donald Trump, der den Raketenstart im Kennedy Space Center mitverfolgte, sagte: "Es ist unglaublich". Ein erster Starttermin war am Mittwoch wegen schlechter Wetterbedingungten kurzfristig abgesagt worden. Es handelt sich um den ersten bemannten Flug eines Privatunternehmens zur ISS und zugleich einen wichtigen Beitrag, die USA wieder unabhängig von russischen Raketen zu machen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte ihr Shuttle-Programm 2011 wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken eingestellt. Kennedy Space Center (AFP) / © 2020 AFP