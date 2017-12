Dienstag, 12. Dezember 2017

Spannung, Spaß und Emotionen

Die Schüler der BFS Bautechnik freuen sich den stattlichen Siegerpokal und die dazugehörige Urkunde.

Holzminden. Mit viel Spaß, einer Menge Spannung und auch einigen Emotionen ist das 25. Innungsfußballturnier an den Berufsbildenden Schulen in Holzminden über die Bühne gegangen. Und gerade das Finale war an Spannung kaum zu überbieten, ehe die Spieler der BFS Bautechnik den Siegerpokal in die Höhe recken konnten. Mit 3:1 (1:1; 0:0) setzte sich die BFS gegen die BFS Elektrotechnik durch.

Zehn Teams, darunter erstmals mit der Berufsfachschule Wirtschaft eine Klasse, die nicht unbedingt Auszubildende im Handwerk hervorbringt, lieferten sich einen Vormittag lang ein Fußballturnier auf hohem Niveau. Und als einmal die Emotionen überzukochen drohten, waren die ordnenden Kräfte aus dem Lehrerkollegium zur Stelle und brachten schnell wieder Ruhe rein.

Die beiden Gruppenersten zogen schließlich ins Halbfinale ein. So standen sich zunächst die BFS Bautechnik und die BFS Holztechnik gegenüber. Diese Begegnung gewann die BFS Bautechnik mit 1:0. Im zweiten Halbfinale spielten das BVJ TS gegen die BFS Elektrotechnik. Letztgenannte setzte sich mit 3:1 durch und zog ebenfalls ins Finale ein. Und das Finale bot eigentlich alles, was ein gutes Endspiel ausmacht. Mit Leidenschaft und hohem Engagement wurde um den Jubiläumspokal gekämpft. Nur die Tore blieben zunächst aus. So stand es bis kurz vor Spielende 0:0. In der letzten Minute traf die BFS Elektrotechnik zum scheinbar siegbringenden 1:0. Aber die BFS Bautechnik gab sich nicht auf und konnte quasi mit der Schlusssirene noch ausgleichen. Die Verlängerung musste her, aber die fünfminütige Zusatzschicht brachte auch nicht die gewünschten Ergebnisse, so dass beide Teams zum Siebenmeter-Schießen antreten mussten. Hier stellte die BFS Bautechnik die sichereren Schützen, und gewann schließlich mit 3:1.

„Wir haben dieses Jahr erstklassige Fußballspiele gesehen. Ihr habt Euch alle wacker geschlagen, vom ersten bis zum letzten Platz“, rief Kreishandwerksmeister Uwe Hinz den zahlreichen Schülern bei der Siegerehrung zu. Und Studiendirektor Heribert Döring dankte seinem Kollegen Wilfried Koßmann im Namen der Schulleitung für die tadellose Organisation und Leitung des Turniers, für das er bereits zum 15. Mal verantwortlich zeichnete. Unterstützt wurde er von Justin Verwohlt, Schüler der BFS Holztechnik, der die Ergebnislisten zusammenstellte und die Zeit stoppte. (ue)