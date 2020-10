Sonntag, 25. Oktober 2020

Spaten für Landesgartenschau-Stadt Höxter

Professor Dr. Christoph Landscheidt (rechts) überreicht den Landesgartenschau-Spaten an Daniel Hartmann. Foto: Stefan Büschken

Höxter. Am Sonntag fand in Kamp-Lintfort die traditionelle Übergabe des Landesgartenschau-Spatens statt. Prof. Dr. Christoph Langenscheidt, Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort am Niederrhein, die die Landesgartenschau dieses Jahr ausführte, gab den Spaten in einer feierlichen Zeremonie an Höxters zukünftigen Bürgermeister Daniel Hartmann weiter.

„Höxter hat mit der Kombination aus unserer historischen Altstadt, unserer Lage an der Weser und dem UNESCO Weltkulturerbe im Kloster Corvey einzigartige Voraussetzungen für eine unvergessliche Landesgartenschau“, machte Hartmann deutlich. „Wir freuen uns, allen Besucherinnen und Besuchern 2023 ein ganz besonderes Erlebnis bieten zu können.“

Obwohl die offizielle Spatenübergabe noch in die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters Alexander Fischer fällt, hatte er die Übernahme seinem Nachfolger Daniel Hartmann überlassen, um deutlich zu machen, dass dieser demnächst die Verantwortung und Umsetzung der Landesgartenschau übernehmen wird. „Kamp-Lintfort hat eindrucksvoll gezeigt, welche positiven Auswirkungen eine Gartenschau für die Stadtentwicklung haben kann“, stellte Fischer heraus. „Diese Impulse wollen wir auch 2023 für Höxter mitnehmen.“

„Die Spatenübergabe an die nächste Gartenschau-Stadt hat eine lange Tradition, die wir auch heute hier gerne fortführen“, sagt Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort. Gemeinsam mit Claudia Koch leitet er auch die Landesgartenschau in Höxter.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 26.10.2020