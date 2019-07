Samstag, 20. Juli 2019

Spatenstich für den Kita-Neubau in Grünenplan

Politische Vertreter und unmittelbar am Bau Beteiligte setzen den ersten Stich. Foto: beb

Grünenplan. „Mit einer kleinen Erdbewegung werden wir gleich Großes bewegen“ sind die Worte des Delligser Bürgermeisters, Dirk Knackstedt, am Freitagabend im Grünenplaner Polierweg. Inmitten der Bausstelle, auf der in den nächsten Monaten die neue DRK-Kindertagesstätte entstehen wird, haben sich politische Vertreter der kommunalen und der Landesebene sowie am Bau Beteiligte versammelt, um mit dem symbolischen Spatenstich die Errichtung der neuen Kita zu würdigen. (beb)

