Dienstag, 02. Juli 2019

Spatenstich für Höxters neues Hallenbad

Zufriedene Gesichter beim ersten Spatenstich am Dienstagmorgen in Höxter. Foto: ap

Höxter. Mit einem „Glück auf“ von Bernard Hardick, Projektkoordinator, ist der erste Spatenstich für das neue Hallenbad in Höxter passiert. „Jetzt wird‘s Ernst auf der Baustelle“, kündigt er jetzt an. Als nächste Maßnahme werde eine 4,5 Meter tiefe Baugrube herausgehoben, erklärt Fischer. Und dann – voraussichtlich – in 18 Monaten soll an der Lütmarser Straße in Höxter ein niegelnagelneues Hallenbad stehen. Alles läuft, wie am Schnürchen“, verrät Hardick von Hooper.Architects schon mal. Und auch Höxters Bürgermeister Alexander Fischer ist d‘accord. Zudem kündigt er an, dass in den nächsten Wochen auch – endlich – das lang ersehnte Freibad in Höxter fertiggestellt werde. „Wir sind in den letzten Zügen. Beide Bäder sind auf einem guten Weg.“ (ap)

