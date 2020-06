Donnerstag, 18. Juni 2020

SPD für sofortige Öffnung der Kreissporthallen

Wie die Sporthalle Liebigstraße sollenalle Kreissporthallen bis Ende August geschlossen bleiben.

Kreis Holzminden. Für die Kreistagssitzung am Montag, 22. Juni, um 16 Uhr in der Stadthalle Holzminden hat die SPD-Kreistags-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag zur sofortigen Öffnung der Kreissporthallen beim Landrat eingereicht. Die Planung des Landkreises, die kreiseigenen Sporthallen bis zum 31. August 2020 geschlossen zu halten, ist nach Meinung der SPD-Fraktion nicht hinnehmbar. Nicht nur im Wettbewerb stehende Vereine beklagen Nachteile durch fehlende Trainingsmöglichkeiten, der gesamte Breitensport ist betroffen. Besonders die Sporttreibenden in den Gemeinden, in denen keine Ausweichmöglichkeit in andere Sporthallen bestehen, sind stark benachteiligt. Selbstverständlich seien Hygienekonzepte und die allgemeinen Corona-Regeln einzuhalten. Die SPD-Fraktion hofft, heißt es in einer Pressemitteilung, dass der Kreistag am Montag eine sofortige Öffnung der Kreissporthallen beschließt.