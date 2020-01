Donnerstag, 16. Januar 2020

SPD Höxter will Beerdigungen am Nachmittag

Die SPD-Ratsfraktion Höxter stellt Antrag für den nächsten Bau- und Grundstücksausschuss. Foto: pixabay

Höxter. Die SPD will, dass in Höxter vermehrt Beerdigungen auch am Nachmittag durchgeführt werden können. Einen entsprechenden Antrag hat sie zur nächsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses der Stadt Höxter gestellt, der am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses tagt. Ziel des Antrags ist, dass die Verwaltung mehr Bestattungen an allen Wochentagen nachmittags ermöglicht. Allen Angehörigen sollte auf Wunsch ein Nachmittagstermin für eine Beerdigung angeboten werden, sofern auch das Einvernehmen mit den Kirchen sowie dem jeweiligen Bestattungsunternehmen besteht. Des Weiteren, so die SPD in ihrem Antrag, sollten Gespräche mit Kirchen und Bestattern geführt werden, ob im Sinne der Bürgerfreundlichkeit auch Beerdigungen am Sonnabendvormittag ermöglicht werden sollten. (fhm)

