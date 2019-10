Samstag, 26. Oktober 2019

SPD-Mitgliederbefragung: Stichwahl zwischen Geywitz/Scholz und Esken/Borjans

Die SPD stellte das Ergebnis der Mitgliederbefragung vor. Foto: AFP

Die SPD hat in Berlin das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über den künftigen Parteivorsitz vorgelegt. Keines der angetretenen sechs Kandidaten-Duos hat die notwendige absolute Mehrheit bekommen. Olaf Scholz und Klara Geywitz holten mit 22,68 Prozent das beste Ergebnis. Auf Platz zwei kamen Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans mit 21,04 Prozent. Diese beiden Teams gehen jetzt in die Stichwahl, die zwischen dem 19. und 29. November stattfinden wird. Insgesamt hatten 214.956 der 425.630 SPD-Mitglieder ihre Stimme per Brief oder online abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,28 Prozent. Christina Kampmann und Michael Roth kamen auf 16,28 Prozent, Nina Scheer und Karl Lauterbach auf 14,63 Prozent. Petra Köpping und Boris Pistorius holten 14,61 Prozent und Gesine Schwan und Ralf Stegner kamen auf 9,63 Prozent. (fhm)