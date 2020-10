Freitag, 09. Oktober 2020

SPD-Ortsvereine in der Hilsmulde schließen sich zusammen

Der Vorstand des neuen SPD-Ortsvereins Delligsen mit MdB Johannes Schraps (vorn links). Foto: tah

Delligsen. Mit der konstituierenden Sitzung im Delligser Festsaal verschmelzen die ehemaligen Ortsvereine Delligsen, Grünenplan-Hohenbüchen, Ammensen und Kaierde zu einer neuen und großen Einheit. „Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, unsere Kräfte zu bündeln und als eine starke Gemeinschaft in den Kommunalwahlkampf 2021 zu gehen. Ich bin sehr froh, dass alle ehemaligen Ortsvereine in der Hilsmulde diesen Weg gemeinsam gehen möchten“, machte die Vorsitzende des neuen SPD-Ortsvereins, Sabine Tippelt, gleich in ihrer Begrüßung deutlich.

Mehr lesen Sie im TAH am 9. Oktober 2020