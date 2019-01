Donnerstag, 17. Januar 2019

SPD, UWG und Grüne unterstützen Kandidiatur von Margrit Behrens-Globisch

Die Landratskandidatur von Margrit Behrens-Globisch wird von einem breiten Bündnis getragen. Foto: rei

Kreis Holzminden. Für die Landratswahl am 26. Mai kandidiert die frühere erste Stadträtin der Stadt Holzminden, Margrit Behrens-Globisch. Die Volljuristin und Verwaltungsexpertin, die als unabhängige Kandidatin antritt, wird dabei von einem Bündnis von drei Parteien getragen. SPD, Grüne und UWG haben beschlossen, die Kandidatur von Behrens-Globisch zu unterstützen. „Es ist ein breites Bündnis, das hinter dieser Kandidatin steht“, stellt Sabine Tippelt, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Holzminden fest. „Diese Kandidatin hat jahrzehntelange Verwaltungserfahrung“, macht Adolf Nobel (UWG) deutlich. Das sei für seine Gemeinschaft ein wichtiges Argument, sie zu unterstützen. Dirk Reuter (SPD), Eberhard Asche (UWG) und Peter Ruhwedel (Grüne) erinnern bei der Vorstellung der Kandidatin im Gespräch mit dem TAH an die Zeit von Margrit Behrens-Globisch als Erste Stadträtin in Holzminden, als sie 16 Jahre lang Verantwortung trug und die Stadt entscheidend nach vorne gebracht habe. (fhm)

