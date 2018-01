Sonntag, 21. Januar 2018

„Speedy cUP!s“ holen die Deutschen Meisterschaften nach Höxter

Kaja und Jörg Schilcher im Eltern-Kind-Doppel.

Höxter/Boffzen. Wenn es ums Becher Stapeln geht – und darum, das gut und international zu präsentieren – dann kann das kaum einer so gut wie die „speedy cUP!s" aus Boffzen. Zum sechsten Mal haben sie zum „Weser cUP!" im Sport Stacking eingeladen. Und wieder sind 183 Teilnehmer angereist – aus ganz Deutschland. In der Sporthalle am Bielenberg in Höxter werden erneut Rekorde aufgestellt – zehn deutsche sind es, die noch bestätigt werden müssen. Und es gibt eine Nachricht, die die Boffzener Stacker elektrisiert und ihre Leistungen honoriert: „Wir haben am Sonnabend vom Bundestrainer Burkhard Reuhl die Zusage erhalten, dass wir ,speedy cUP!s die Ausrichter der Deutschen Meisterschaften in Höxter im Jahr 2020 sein werden", erklärt ein glücklich strahlender Jörg Schilcher dem TAH. Bereits 2016 haben die Boffzener die Deutschen Meisterschaften ausgerichtet.