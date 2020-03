Sonntag, 01. März 2020

Speedy Cup!s müssen Deutsche Meisterschaft in Höxter verschieben

Wegen Coronavirus: Deutsche Meisterschaft im Sport Stacking findet am 7. und 8. März nicht statt.

Boffzen/Höxter. Diese Entscheidung ist Jörg Schilcher von den Speedy Cup!s in Boffzen sehr schwer gefallen: Die Deutsche Meisterschaft im Sport Stacking, die die Sparte des MTV Boffzen am nächsten Wochenende, 7. und 8. März, in der Bielenberg-Sporthalle Höxter ausrichten wollte, findet nicht statt. Der Grund: Die Coronavirus-Epidemie und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts dazu. Komplett abgesagt ist die Deutsche Meisterschaft deshalb aber nicht. Sie wird, so Jörg Schilcher, nachgeholt. Ein neuer Termin steht aber – auch weil noch nicht klar ist, wie sich die Lage entwickelt – noch nicht fest. (bs)

