Donnerstag, 18. Juli 2019

Spektakuläres Himmelsspektakel über Corvey

"Danse Infernale" wird eine sehr heiße Show präsentieren. Foto: Agentur

Corvey. Der Landkreis Höxter hat ein neues Veranstaltungshighlight im Kalender. Ein mystischer Abend rund um das Thema Feuerwerk verzaubert die Besucher am Sonnabend, 7. September, am Schloss Corvey. Bevor drei fantastische Feuerwerke den Himmel erleuchten, genießen die Besucher die Atmosphäre der festlich erleuchteten Schlossgärten sowie ein Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Live-Bands und Attraktionen für Kinder.

Einen Abend lang verwandelt sich die Anlage des UNESCO Weltkulturerbes in ein mystisches Zusammenspiel aus Licht, Feuer und Show. Viktor V., Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, öffnet seine Privatgärten für das einmalige Lichterfest. Der Veranstalter aus Minden rechnet mit mehreren tausend Besuchern, die die Premiere miterleben werden. Handgemachte Akustik-Live-Musik von der Ray Pasnen Band aus den USA verzaubert die Gäste rund um die ehemalige Schlossgastronomie. Die bekannten Stücke aus Classic Rock, Pop oder Folk machen einfach nur Spaß. Für Gänsehaut-Feeling sorgen auch die Dudelsack-Spieler der deutschlandweit bekannten „Highland Dragon Pipe Band“. Mit schottischer Dudelsackmusik im Fackelschein und ihrer mitreißenden Performance werden die Musiker aus Paderborn die Gäste begeistern.

Gastronomisch präsentieren die zahlreichen Stände ausgefallene kulinarische Leckerbissen und herzhafte Klassiker. Neben Bier und alkoholfreien Getränken verwöhnt ein Caterer die Gäste mit fruchtigen Cocktails, frischen Limonaden und einer großen Weinauswahl. Tausende LED- Lichteffekte, Lampions, unzählige Kerzen und Fackeln tauchen die Schlossgärten in ein buntes Lichtermeer. Die Fassaden von Schloss Corvey werden effektvoll mit über 500 Scheinwerfern und mehreren Tausend Lichtpunkten angestrahlt. Modernste Videomapping-Technik sorgt für einzigartige Effekte auf der historischen Fassade. Beeindruckende Stelzenläufer und Fabelwesen wie „Die Mondfrau“ bieten Kleinkunst-Showeinlagen zwischen den Besuchern. Die spektakuläre Feuershow „Danse Infernale“ bietet mit einer Mischung aus Feuerartistik und Feuerjonglage eine spektakuläre Show und artet mit Funken, Flammen und Feuerkreisen auf. Die Artisten sind deutschlandweit durch zahlreiche Engagements bei den Mittelalterlich Phantasie Spectaculen bekannt. Im Vorprogramm verzaubert zudem eine mystische Pferdeshow im „Apassionata Stil“ Groß und Klein. Weißgeborene Barock-Dressurpferde vom Knabstruppergestüt af Wendandi reiten in der Dunkelheit durch Nebelschwaden auf der illuminierten Großen Wiese.

Der Automobilclub Höxter im ADAC präsentiert ein ganz besonderes Lichtkunstwerk: „Illuminierte Oldtimer“. Effektvoll werden die historischen Fahrzeuge in Szene gesetzt und können bestaunt und fotografiert werden. Highlight des Abends sind jedoch unzweifelhaft die drei musiksynchronen Feuerwerke, die ab Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht den Himmel über Höxter erhellen werden. Mehrere tausend Raketen werden dabei verschossen. Wochenlang werden die Shows programmiert und die Raketen und Feuereffekte präpariert. Alle Besucher sind am Ende des Abends aufgefordert, mit ihrer Voting-Karte für das beste Feuerwerk zu stimmen. Aus der Gewinner-Losbox wird um kurz nach Mitternacht ein Gewinner gezogen, der ein spektakuläres Privat-Feuerwerk für Zuhause gewinnt.

Karten im Vorverkauf sind ab Montag, 29. Juli bei der Tourist-Information Höxter (Weserstraße 11) sowie unter Eventim.de und an der Abendkasse erhältlich.