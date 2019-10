Dienstag, 29. Oktober 2019

Spende für die Kinder- und Jugendfeuerwehren Eschershausen-Stadtoldendorf

Alle Beteiligten bei der Scheckübergabe der Volksbank eG an die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Foto: rb

Eschershausen. Die Mitglieder der acht Kinder- und Jugendfeuerwehren aus der Region Eschershausen-Stadtoldendorf freuen sich über eine großzügige Spende der Volksbank eG in Eschershausen, Halle und Stadtoldendorf. Die Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Geschäftsgebiet der Volksbank eG hat eine jahrelange Tradition. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir die ehrenamtliche Arbeit von so vielen Menschen für diese besondere Nachwuchsförderung unterstützen“, erklärte Dr. Jörg Hahne, Vorstandsmitglied der Volksbank eG. Gerade die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr ist so wichtig für die Region, denn mittlerweile ist es nicht mehr selbstverständlich, in jedem Dorf eine eigene Feuerwehr vor Ort zu haben. (rb)

