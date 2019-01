Mittwoch, 16. Januar 2019

Spendengala der VR-Bank in Südniedersachsen

Vereinsvertreter und Mitarbeiter der VR-Bank freuen sich über die neuen Investitionen. Foto: beb

Holzminden. Unter dem Motto „Wir tun Gutes“ stellte die VR-Bank in Südniedersachsen Vereinen und Institutionen das Angebot, sich um eine finanzielle Unterstützung für Anschaffungen zu bewerben. „Die ehrenamtliche Tätigkeit in unseren Vereinen ist enorm wichtig. Wir freuen uns, hier helfen und unterstützen zu können“, denn die VR-Bank sei sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für die Region bewusst, so Jürgen Freitag, Vorstandsmitglied der Bank. (beb)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. Januar