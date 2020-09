Dienstag, 01. September 2020

Spendenübergabe an der Ritterhofschule Polle

Schulleiterin Eisert-Muschik nahm die tolle Spende des Fördervereins entgegen. Foto. tah

Polle. Wie so viele Veranstaltungen in diesem besonderen Jahr 2020 fand auch die Einschulungsfeier an der Ritterhofschule Polle unter veränderten Voraussetzungen statt: Nicht mit vielen Gästen in der Kirche und in der Aula, stattdessen in deutlich verkleinertem Rahmen, Abstands- und Hygieneregeln beachtend, in der geschmückten Sporthalle. 17 Schulanfänger waren mit ihren Eltern und einigen Geschwistern gekommen, um ihren ersten, ihren großen Tag in ihrer neuen Schule zu begehen. Die kommissarische Schulleiterin Eisert-Muschik hieß die Kinder und ihre Eltern willkommen.

Der Förderverein, vertreten durch Frau Blum, Frau Mehlhorn und Herrn Rehfeldt, stellte sich und seine wertvolle Arbeit vor. Mit großer Freude konnte Frau Eisert in diesem Zusammenhang eine großzügige und besonders in diesen Zeiten sehr wertvolle Spende entgegennehmen: Der Förderverein überreichte zehn Tablets und, mitfinanziert durch die Sparkasse Weserbergland, zwei neue Laptops, die demnächst das digitale Lernen an der Schule erleichtern werden.