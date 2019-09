Donnerstag, 19. September 2019

„Sperrmüll auf Abruf“ geht weiter

Das Modellprojekt wird für Holzminden und Bodenwerder um ein Jahr verlängert. Foto: bs

Holzminden. Einstimmig votierte der Betriebsausschuss Abfallwirtschaft unter Leitung von Lutz Tekluck dafür, das Modellprojekt „Sperrmüll auf Abruf“ in den Städten Holzminden und Bodenwerder um ein Jahr zu verlängern. Die Ausschussmitglieder reagierten positiv auf die Erfahrungen, die man in den beiden Städten mit „Sperrmüll auf Abruf“gemacht hat. Langfristig, so wurde im Ausschuss, sollte angestrebt werden, „Sperrmüll auf Abruf“ in weiteren Kommunen des Landkreises möglich zu machen. Dieses Modellprojekt sei mit vielen Vorteilen verbunden. (fhm)

