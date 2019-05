Montag, 06. Mai 2019

Sperrung beginnt am 11. Juni

Die alte Weserbrücke wird demnächst abgerissen. Foto: fhm

Lauenförde. Nur noch bis 10. Juni wird die Weserbrücke zwischen Lauenförde und Beverungen befahrbar sein. Am 11. Juni beginnt die Vollsperrung, wie die Stadt Beverungen am Montag mitteilt. Grund dafür ist, dass die alte Brücke abgerissen werden soll und die neue Brücke auf diesen Platz geschoben wird. Die neue Weserbrücke zwischen Niedersachsen und NRW wird seit November 2017 errichtet. Weitere Details der Sperrung wie die Umleitungen und der Zeitplan werden am Dienstagvormittag bekannt gegeben, kündigt die Stadt Beverungen an. (fhm)