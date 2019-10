Freitag, 25. Oktober 2019

Sperrung der B 64/83 endet bereits am Freitag

Die Sperrung wird einen Tag eher als geplant aufgehoben. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Die Sperrung der B 64/83 im Bereich der Ortsausfahrt Höxter in Richtung Godelheim endet einen Tag früher als geplant. Bereits am Freitag, 25. Oktober, ab 15.30 Uhr ist die Strecke wieder befahrbar. Die Sperrung am Sonnabend entfällt. Von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, hatte der Forstbetrieb der Stadt Höxter im Zuge einer Verkehrssicherungsmaßnahme oberhalb der B 64 Bäume gefällt. Aufgrund der trockenen Sommer der letzten Jahre waren Buchen, die auf einem Hang am Fahrbahnrand wuchsen, abgestorben. Bei Laubbäumen besteht ein erhöhtes Umsturzrisiko. Daher wurden sie entfernt. Die Stadt Höxter hatte die Arbeiten in den Zeitraum während der Herbstferien in NRW von montags bis sonnabends zwischen 8.30 und 15.30 gelegt, um den Berufsverkehr zu entlasten.