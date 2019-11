Mittwoch, 27. November 2019

Sperrung der K 32 soll schnell enden

Buchensterben an den Heinsener Klippen / Gefahr für Auto- und Radfahrer. Foto: ta

Kreis Holzminden. Im August musste die Kreisstraße 32 zwischen Forst und der Poller Fähre gesperrt werden. Grund dafür sind die abgestorbenen Buchen an den Steilhängen der Heinsener Klippen über der K 32. Auch der Weserradweg musste in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen dicht gemacht werden. Als vor vier Monaten die Sperrung akut wurde, sollte im Herbst untersucht werden, wie es an den Heinsener Klippen weitergehen kann. Wolf Ebeling, Leiter des Forstamtes Neuhaus, berichtete im Kreisausschuss für Feuerschutz, Ordnung, Bauen und Umwelt unter dem Vorsitz von Sebastian Rode über den aktuellen Stand. (fhm)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.11.2019