Sonntag, 04. Oktober 2020

Sperrung der L 428 Ottenstein - Brevörde ist aufgehoben

Symbolfoto TAH

Ottenstein/Brevörde. Die nach einem tödlichen Motorradunfall voll gesperrte Landesstraße 428 zwischen Brevörde und Ottenstein ist seit 17.48 Uhr wieder aufgehoben. Das teilt die Polizei via Twitter mit. Die Straße ist also wieder in beide Richtungen befahrbar. (spe)