Donnerstag, 12. September 2019

Sperrung für einen Hausanschluss in Scharfoldendorf

Die Absperrbaken in der Ortsmitte von Scharfoldendorf. Foto: jbo

Scharfoldendorf. Baggerarbeiten in Scharfoldendorf machen derzeit eine Sperrung mitten im Ort notwendig. Der Wasserverband Ithbörde/Weserbergland hat den Auftrag gegeben, einen Hausanschluss herzustellen. Ein regionales Bauunternehmen sorgt die schnelle Umsetzung. Für die Arbeiten ist es notwendig, dass die Kreisstraße 97 in Richtung Holzen gesperrt wird. Die nächste Sperrung in Scharfoldendorf wartet schon. Demnächst wird die Kreisstraße 17 (Richtung Oelkassen) innerhalb des Ortes auf einer Länge von 220 Metern erneuert. Der Beginn dieser Maßnahme wird demnächst vom Kreis mitgeteilt. (fhm)