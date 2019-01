Dienstag, 29. Januar 2019

Sperrung Rühle-Dölme beginnt am Montag

Am Montag beginnt die angekündigte Sperrung zwischen Rühle und Dölme.

Rühle/Dölme. Ab Montag, 4. Februar, ab 9 Uhr wird die Kreisstraße K 35 zwischen Dölme und Rühle für voraussichtlich zwei Wochen für den Straßenverkehr voll gesperrt. Damit nimmt der Landkreis die Anfang Januar angekündigten Verkehrssicherungsmaßnahmen in Angriff. In dieser Zeit sollen in einer gemeinsamen Aktion der Niedersächsischen Landesforsten und der Straßenmeisterei des Landkreises Bäume an den Steilhängen beseitigt werden. Die Sperrung wird nicht nur alle Autofahrer, die auf diesem Weg zur Arbeit (und zurück) fahren, betreffen, sondern auch die Bus-Fahrpläne der RBB.

