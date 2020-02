Mittwoch, 12. Februar 2020

Sperrung zwischen Dölme und Reileifzen wegen Fällarbeiten

Die Straße zwischen Reileifzen und Dölme ist gesperrt. Foto: tah/Symbolbild

Dölme. Die eigentlich schon für Montag, 10. Februar, geplanten Baumfällarbeiten an der Kreisstraße 35 zwischen Dölme und Reileifzen haben am Mittwoch, 12. Februar, um 8 Uhr begonnen. Deshalb ist die K 35 zwischen Dölme und Reileifzen gesperrt. Irrtümlich hatte der Landkreis Holzminden am Dienstag, 11. Februar, eine Sperrung zwischen Dölme und Rühle gemeldet. Dort gibt es keine Sperrung. Sollten sich die Arbeiten bis in die nächste Woche hinziehen, so wird die Straße zwischen Reileifzen und Dölme zumindest über das Wochenende für den Verkehr geöffnet, wenn keine Arbeiten stattfinden. Das teilt die Straßenmeisterei des Landkreises mit.