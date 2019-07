Dienstag, 30. Juli 2019

Sperrungen im Kreis Höxter

Die B 64 in Ottbergen ist derzeit gesperrt.

Kreis Höxter. Die durch die anhaltende Hitze aufgetretenen Fahrbahnschäden auf der L 890 zwischen Höxter-Ottbergen und Höxter-Bosseborn werden, wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, in dieser Woche saniert. Die Fahrbahndecke wird auf einer Länge von etwa 800 Metern in Teilabschnitten abgefräst und anschließend asphaltiert. Die eingerichtete Vollsperrung wird voraussichtlich am Montag, 5. August, wieder aufgehoben.

Zudem ist die B 64 in Ottbergen derzeit gesperrt. Gleisbauarbeiten erfordern folgende Sperrungen von Bahnübergangen: Bahnübergang auf Bundesstraße zwischen Ottbergen und Hembsen. Der ist bis Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr, und von Mittwoch, 7. August, 7 Uhr, bis Sonnabend, 10. August, 7 Uhr, gesperrt. Gesperrt ist auch in Ottbergen die B 64 am Bahnübergang Ortseinfahrt Ottbergen, Brakeler Straße von Mittwoch, 31. Juli, 7 Uhr, bis Freitag, 2. August, 15 Uhr, und von Dienstag, 6. August, 7 Uhr bis Montag, 12. August, 6 Uhr. Umleitungsstrecken sind örtlich ausgeschildert.