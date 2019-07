Freitag, 05. Juli 2019

Spezialeinsatzkommando übt am Kernkraftwerk Grohnde

Symbolfoto

Kreis Holzminden. Am Freitag, 5. Juli, führt das Landeskriminalamt Niedersachsen mit dem Spezialeinsatzkommando Niedersachsen eine Fortbildung auf dem Gelände des Kernkraftwerks Grohnde durch. Im Zuge dieser Übung wird es zu verstärkter Anfahrt von Einsatzkräften und möglicherweise sichtbaren Aktionen am Kernkraftwerk kommen. Der Leistungsbetrieb der Anlage bleibt von der Übung unberührt. „Das ist auch für uns etwas Besonderes“, so Anlagenleiter Michael Bongartz. „Wir freuen uns, dass wir diese Übung gemeinsam mit dem Landeskriminalamt durchführen können. Wir wissen, wie wichtig es ist, schwierige Situationen zu trainieren, um das Zusammenspiel von Kraftwerksmannschaft und Einsatzkräften zu optimieren.“