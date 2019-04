Sonntag, 21. April 2019

Spezieller Ostergruß der Polizei

Das ist der verlorene Schlüssel, dessen Besitzer die Polizei per Twitter-Ostergruß sucht. Foto: Polizei Holzminden

Holzminden. Einen ganz speziellen Ostergruß schickt die Polizei Holzminden über ihren Twitter-Account. Ein Polizist im Oster-Outfit bittet um Hilfe bei einer Fundsache. In der Holzmindener Fußgängerzone wurde ein Autoschlüssel gefunden. Der Schlüssel gehört zu einem Ford XR2, der sportlichen Version des Ford Fiesta. Die Polizei fragt: wer vermisst seinen Autoschlüssel? Wer kann helfen, den Schlüssel seinem Besitzer wieder zurückzugeben? Hinweise bitte an die Polizei in Holzminden, Telefon 05531/9580. (fhm)