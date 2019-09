Mittwoch, 04. September 2019

Spiel und Spaß beim FC Herta Lütgenade/Warbsen

Beim „Abschleppen“ mussten die Kinder ebenfalls sportlich und geschickt sein.

Lütgenade/Warbsen. Am Freitagabend startete das Sportfest des FC Herta Lütgenade/Warbsen mit einem C-Junioren-Kreisliga-Fußballpunktspiel. Die Jungs der JSG Forstbachtal erwischten gegen die JSG Ottenstein einen guten Start und führten bereits deutlich zur Halbzeit. So war der Sieg mit 8:2 am Ende hoch verdient und zugleich ein hoffnungsvoller Auftakt für das gesamte Wochenende. Im Anschluss fand das zweite Open-Air-Skatturnier statt.

Am Sonnabendmorgen ging es mit einem Punktspiel der B-Junioren weiter. Die JSG Forstbachtal besiegte die Jungs des MTV Bevern mit einem unglaublichen 14:3. Nach der Jugend durften die Ü32-Spieler der SG Burgberg gegen die SG Negenborn/Stadtoldendorf auf dem Platz zeigen, was Erfahrung ausmacht. Leider mussten sich die Burgberger mit 1:9 geschlagen geben.

Gegen 18 Uhr starteten dann die „Spaßspiele“. Hier traten gemischte 4er Teams in sechs verschiedenen Disziplinen wie Dosenballett, Bäumchen-wechsel-dich und Rücken-Scrabbel gegeneinander an. Am Sonntag standen wie immer die Kinder und Familien im Mittelpunkt.

