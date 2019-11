Freitag, 22. November 2019

Spielabsagen bei den Fußballern im Kreis Holzminden

Plätze wurden wegen Unbespielbarkeit gesperrt. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Holzminden. Das Wetter beeinflusst weiter den Fußballbetrieb. Drei Kreisliga-Spiele wurden schon am Freitag, 22. November, abgesagt. Die Begegnungen TSV Kaierde gegen TSV Holenberg, VfR Hehlen gegen MTSV Eschershausen und TSV Kirchbrak gegen MTV Bevern , die eigentlich am Sonntag, 24. November, stattfinden sollten, fallen aus. In der A-Junioren-Kreisliga ist das Spiel JSG Hils gegen VfR Hehlen II, das am Sonnabend, 23. November, um 12.30 Uhr angepfiffen werden sollte, auch abgesagt worden. (fhm)