Mittwoch, 12. Juni 2019

Spielen, kreativ sein, Spaß haben beim Kinderfest in Kauffmannsgarten

Im letzten Jahr traten die „Zumba Kids“ auf. Sie sind wieder mit dabei. Foto: spe

Holzminden. Holzmindens Kinder können sich freuen: Gerade erst fand in dem schönen Park an der Böntalstraße das Familienprogramm zum Straßentheater-Festival statt, und schon folgt das Kinderfest in Kauffmannsgarten. Am Sonnabend, 15. Juni, von 14 bis 18 Uhr wird hier bereits die 28. Auflage gefeiert – bei freiem Eintritt selbstverständlich. Veranstalter ist wiederum das Jugendzentrum der Stadt Holzminden, das die ewig junge Traditionsveranstaltung auch von A bis Z organisiert. Doch das Kinderfest in dieser Form würde nicht funktionieren, wären nicht so viele Vereine, Einrichtungen und Institutionen mit dabei und wuppten diesen Nachmittag in Teamwork. Sie machen das Programm bunt und vielfältig, laden zum Toben und Bewegen, Spielen, Basteln und Spaß haben ein. Und ein tolles Bühnenprogramm gibt es auch wieder! (spe)

