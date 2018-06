Montag, 11. Juni 2018

Spielplatz am Teich wegen „Gefahrenerforschungsarbeiten“ zwei Tage gesperrt

Der Spielplatz muss am Donnerstag und Freitag gesperrt werden. Foto: spe

Holzminden. Mit einer Pressemitteilung wendet sich die Stadt Holzminden an die Bürger. Stadtoberbaurat Jens-Martin Wolff schreibt: „Im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung der Teichanlage wurde eine Auswertung von Luftbildern aus dem Zweiten Weltkrieg beauftragt. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen hat dabei Kriegseinwirkungen/Bodenverfärbungen im Planungsbereich festgestellt und aus Sicherheitsgründen empfohlen, in dem betroffenen Bereich Gefahrenerforschungsmaßnahmen vorzunehmen. Aus diesem Grund werden am 14. und 15. Juni im Bereich des Spielplatzes am Unteren Teich Sondierungsarbeiten von einem Fachunternehmen durchgeführt. Der Spielplatz ist während der gesamten Zeit gesperrt und kann nicht genutzt werden. Wir bitten, die durch die Sperrung entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“ (tah)