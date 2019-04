Montag, 08. April 2019

Spitzenreiter verteidigen die Führungen

Auch die fesselnde Spielweise des Gegners konnte Ali Chaabu vom SV Holzminden II (links) nicht aufhalten. Foto: fhm

Kreis Holzminden. In der Kreisklasse A bleibt der SV Holzminden nach dem 1:0-Heimsieg gegen den TSV Kirchbrak II an der Tabellenspitze. Keine Verschiebungen in der Tabelle gab es in der Kreisklasse B. Das Spitzenduell SG Lenne/Wangelnstedt II gegen TSV Kaierde endete Unentschieden, die SG Deensen/Heinade bleibt weiterhin die einzige Mannschaft in der Kreisklasse ohne einen Punkt. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 09.04.2019.