Donnerstag, 23. Mai 2019

Sponsoren wissen um Wert und Bedeutung des Straßentheater-Festivals

Sponsoren und Förderer mit Bürgermeister, Kulturamts-Team und künstlerischer Festivalleitung auf der Rathaustreppe. Foto: spe

Holzminden. Im Stadtrat stellen neuerdings selbst Straßentheater-Anschieber der ersten Stunde wie Uwe Schünemann schon mal die Grundsatzfrage nach der Finanzierung des Festivals. Andere stellen wiederkehrend das Prinzip „umsonst und draußen“ und die von den Ordnungsbehörden genannte Besucherzahl von 40.000 in Frage. Nein, der Stadtrat Holzminden besteht nicht nur aus Straßentheaterfans, doch an dem Ratsbeschluss, das 15. Internationale Straßentheater-Festival vom 7. bis 9. Juni stattfinden zu lassen, hat der Rat in unruhigen Zeiten weise festgehalten. Die Stadt gibt dafür über 300.000 Euro aus – und kann das mit gutem Gewissen. Denn es ist gut investiertes Geld, und es kommt als ein Vielfaches zurück in die Stadt, davon sind nicht nur der Bürgermeister und die treue Schar der Straßentheater-Förderer und -Unterstützer überzeugt. Den Sponsoren sind Wert und Bedeutung des Festivals für Stadt und Region sehr bewusst. Für sie fand am Mittwochmorgen ein Empfang im Ratssitzungssaal statt, bei dem Bürgermeister Daul im Namen der Stadt herzlich Dank sagte für die finanzielle und ideelle Unterstützung. (spe)

