Sonntag, 27. Januar 2019

Spontaner Applaus schallt durch die Turnhalle

Ein Höhpunkt der Veranstaltung: Die Leistungsturnerinnen des MTV Bevern.

Bevern. Wochenlang wurde geprobt, wurden Choreografien ausgetüftelt, verworfen und erneut eingeprobt, wurde an den Auftritten gefeilt und vorbereitet, um am Tag der großen Turn- und Tanzshow nichts dem Zufall zu überlassen. Die Mitglieder der Turnsparte des MTV Bevern hatten ganze Arbeit geleistet, und es wurde ihnen gebührend gedankt: Die Turnhalle an der Schlossschule war am Sonntagnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Omas, Opas, Mamas und Papas und natürlich viele Geschwisterkindern waren gekommen, um ihre Liebsten in Aktion zu erleben. Dass die Kleinen immer wieder mit Begeisterungsausrufen und Applaus belohnt wurden, versteht sich da von ganz allein. (ue)

