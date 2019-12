Dienstag, 31. Dezember 2019

Sport mit viel Spaß – Gelungener Jahresabschlusslauf des MTV Altendorf

Start beim Altendorfer Silvesterlauf. Foto: ak

Holzminden. Über 70 Lauf- und Walking-Begeisterte zog es am letzten Tag des Jahres wieder zum Silvesterlauf des MTV Altendorf über drei und sechs Kilometer. Die gute Stimmung war den Sportlern schon lange vor dem Start anzumerken. In kleinen und großen Gruppen wurde vergnügt über sportliche Erfolge und Ziele gesprochen. Aber auch der zwischenmenschliche persönliche Dialog kam in Altendorf nicht zu kurz. Die Veranstaltung hat sich in ihrer 26. Auflage zu einem besonderen örtlichen Treffpunkt der Sportgemeinschaft herausgemausert. Neben dem PSV-Holzminden, als stärkste Gästegruppe, den Symrise-Walkern und -Läufern bereichern auch Sportler des MTV 49, des TV Deutsche Eiche und des MTV Wangelnstedt die sportliche Runde. Daneben hatten sich auch viele Sportbegeisterte ohne Vereinszugehörigkeit eingefunden. Besonders erfreut war Katrin Schliephake, die Sportwartin des MTV Altendorf, über die Teilnahme von Tobias Gömann von den Altendorfer Schützen und Carsten Mackeldey vom PSV Holzminden. Beide Läufer leben momentan in den USA und hatten neben ihrem Familienbesuch den Termin für Kontakte zu ihren Holzmindener Sportfreunden genutzt. (ak)

