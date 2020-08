Mittwoch, 12. August 2020

Sportbootunfall mit einer schwerverletzten Person bei Bodenwerder

Bodenwerder. Am Sonntagnachmittag, 9. August, gegen 16.50 Uhr, wurde der Leitstelle Weserbergland ein Bootsunfall auf der Weser im Bereich von Bodenwerder gemeldet. Nach ersten Informationen war es zu einer Kollision zwischen einem Wassermotorrad und einem Sportboot gekommen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten der Station Bodenwerder, wurde ein 33-jähriger Mann aus Bodenwerder medizinisch erstversorgt und später schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Wassermotorrades die Heckwelle des vorausfahrenden Sportbootes für Sprünge und weitere Manöver genutzt hatte. In Höhe des Anlegers im Bereich der Kreisstraße 10 wollte der Fahrer des Motorbootes wenden. Dieses Manöver bemerkte der Folgende vermutlich zu spät und prallte gegen die linke Seite des über sieben Meter langen Motorbootes.

Mehr lesen Sie im TAH am 13. August 2020