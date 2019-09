Dienstag, 17. September 2019

Sportliche Prominenz beim 3. Citybiathlon Holzminden

Annika Roloff und Profi-Biathlet Michael Rösch gehen beim Prominentenrennen an den Start. Foto: e-infra.com

Holzminden. Holzminden steht in den Startlöchern. Am Sonntag, 27. Oktober, verwandelt sich der Marktplatz wieder in eine mitfiebernde Biathlonarena. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH freut sich auf die dritte Staffel der „Biathlon-Deutschland-Tour“ in der Stadt der Düfte und Aromen. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher zu diesem besonderen Volksbiathlon wieder ein attraktives Rahmenprogramm. Gleich zwei prominente Gäste haben sich angekündigt: Die Holzmindener Leichtathletin Annika Roloff und der Profi-Biathlet Michael Rösch stehen am Veranstaltungstag für Autogramme zur Verfügung, begleiten die Moderation und treten zur Eröffnung ab 12 Uhr beim Promirennen gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Daul und Unternehmer Ralf Schwager an. Danach startet wieder das unterhaltsame Kräftemessen mit jeder Menge Teamgeist und guter Laune. Hier wird Mitmachen groß geschrieben, und es sind noch Staffelplätze frei. Beim Stadtmarketibng Holzmidnen kann man sich anmelden – einzeln oder als Staffel.

