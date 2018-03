+++ Sportnotizen +++ Sportnotizen

Montag, 08. November 2032

Es bleibt dabei: Auf vielen Plätzen ist derzeit an einen geregelten Spielbetrieb nicht zu denken.

TSV Pegestorf nun offiziell vom Spielbetrieb abgemeldet

Pegestorf. Seit Montagabend ist es offiziell: Der TSV Pegestorf hat seine beiden Mannschaften offiziell vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Erste, immerhin auf dem dritten Platz der Fußball-Kreisliga stehend, steht damit als erster Absteiger der Saison fest. Die Zweite des TSV wird aus dem Spielbetrieb der 2. Fußball-Kreisklasse genommen.

Pech hatten die Spieler, die sich bereits in der letzten Woche beim TSV Pegestorf abgemeldet haben. Laut TSV-Pressesprecher Bodo Schwarze immerhin die komplette Erste und ein Großteil der Zweiten, also über 30 Spieler. Diese Spieler sind nicht sofort spielberechtigt für andere Vereine, sondern für sie zählt die normale Sperre von einem halben Jahr, gerechnet seit dem letzten Punktspiel. Das bedeutet, dass die letzte halbjährige Sperre am Montag, 23. April, ausläuft.

Der Spielausschuss wird die Tabelle entsprechend korrigieren und die bisher bestrittenen Spiele des TSV Pegestorf herausrechnen.

Einige Spieler des TSV werden sich wohl dem Kreisligisten SG Bodenwerder/Kemnade anschließen und der Spielgemeinschaft aus der Münchhausenstadt auf der Zielgeraden im Abstiegskampf weiterhelfen.

Punktspiel in Fürstenberg fällt aus

Fürstenberg. Das Punktspiel der Fußball-Kreisliga, MTV Fürstenberg gegen TSV Lenne, angesetzt für den heutigen Mittwoch, 28. März, ist bereits abgesagt. Der Platz im Waldstadion ist nicht bespielbar. Die Verantwortlichen hofffen nun, dass die Begegnung am Ostermontag, 2. April, gegen den MTSV Eschershausen stattfinden kann. Diese Beegnung soll um 15 Uhr beginnen.

Pokalsspiel neu angesetzt

Hehlen. Aufgrund der diesjährigen Terminnot wurde vom Spielausschuss des NFV-Kreises das ausgefallene Pokal-Viertelfinalspiel VfR Hehlen gegen den MTV Bevern auf Mittwoch, 11. April, angesetzt. Spielbeginn ist 19 Uhr. Das Punktspiel der Fußball-Kreisliga zwischen dem MTV Bevern und dem MTV Fürstenberg, angesetzt für Donnerstag, 12. April, muss daher verlegt werden. Ein neuer Termin wird in Kürze bekanntgegeben. Michael Wiedwald, Vorsitzender des Spielausschusses, appelliert derzeit an alle Vereine, genau zu prüfen, ob eine Spielaustragung nicht doch irgendwie möglich ist. "Wir kommen in echte Schwierigkeiten, die übergeordneten Relegationsspiele sind angesetzt und können nicht verschoben werden. Wir müssen fertig werden, zur Not werden die Spiele dienstags und donnerstags angesetzt".