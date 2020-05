Dienstag, 26. Mai 2020

Sportstadt Stadtoldendorf in Corona-Zeiten

Die X-letix-Serie kommt 2021 wieder nach Stadtoldendorf. Foto: Archiv

Stadtoldendorf. Die Stadt Staddtoldendorf ist die sportliche Hochburg im Landkreis Holzminden. Kein anderer Ort verfügt über so viele Highlights im Laufe eines Jahres beziehungsweise einer Saison. Sportfreunde aus allen Interessenlagen werden hier fündig. Für jede Vorliebe wird was geboten, ob jung oder alt. Aber der Schatten der Corona-Pandemie hängt auch über der Homburgstadt. So ziemlich alles musste zwangsläufig auf Null zurückgefahren werden. Doch was für die einen eine – verständliche – Enttäuschung ist, ist auf der anderen Seite eine Chance zu einem Neuanfang. Im TAH ist eine Bestandsaufnahme zu lesen. (ue)

