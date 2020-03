Mittwoch, 11. März 2020

Sprecher für Rechts- und Innenpolitik zu Gast beim Parteitag der Kreis-FDP in Golmbach

Kreisvorsitzender und MdL Hermann Grupe (rechts) konnte seinen Landtagskollegen Dr. Marco Genthe als Referenten gewinnen. Foto: FDP

Golmbach. „Gefährdet ist die innere Sicherheit nicht, aber bis zum Anschlag strapaziert!“, ist sich der Innenpolitiker der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Marco Genthe sicher. Die Bürgerrechte schützen und gleichzeitig den Rechtsstaat durchsetzen – das sei das Ziel liberaler Rechtspolitik in Niedersachsen. „Wir lehnen den beständigen Ruf nach immer neuen Gesetzen und Einschränkungen der Privatsphäre entschieden ab. „Wir haben nicht zu wenig Gesetze – wir haben zu wenig Personal, um die bestehenden Vorschriften durchzusetzen. Denn nur ein bestens ausgestatteter Rechtsstaat stellt Terroristen und Einbrecher,“ so Genthe auf dem FDP-Kreisparteitag in Golmbach.

