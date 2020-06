Dienstag, 16. Juni 2020

St. Thomas Holzminden lädt zur Stationen-Kinderkirche

Der Kinderkerzentisch der Kinderkriche St. Thomas. Foto: Bode

Holzminden. Das Kinderkirchen-Team St. Thomas Holzminden lädt nach langer coronabedingter Pause am Sonnabend, 20. Juni, von 10 bis 12 Uhr zu einem Stationenweg durch die St. Thomaskirche an. Das Angebot richtet sich an Kinder von fünf bis zehn Jahren. Jedes Kind sollte von einem Elternteil oder Erwachsenen begleitet werden. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung bis Mittwoch, 17. Juni, unter der Telefonnummer 05531/3233 möglich.

Aktiv war das Kinderkirchenteam auch in der Zeit, in der die beliebten monatlichen Treffen mit den Kindern in der Kirche nicht stattfinden konnten. Wöchentlich wurde ein neuer Podcast für Kinder auf der Homepage unter www.thomas-holzminden.de veröffentlicht. Die inzwischen 13 Folgen sind noch alle online und können auch jetzt noch angehört werden. Das Kinderkirchenteam hat hier ganz neue Erfahrungen gesammelt und positive Rückmeldungen weit über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus erhalten.

„Wir werden ganz sicher überlegen, inwieweit wir auch zukünftig ein digitales Angebot als Ergänzung machen können“, so hört man Stimmen aus dem Vorbereitungskreis, der von Anfang an die neue digitale Ausrichtung von St. Thomas durch dieses besondere Angebot mitgetragen hat.

Viele Kinder sehnen sich nach einem Wiedersehen in St. Thomas. Deshalb hat sich das Team unter Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes der Kirchengemeinde eine besondere Stationen-Kinderkirche überlegt. Die Kinder entdecken ein biblisches Thema gemeinsam mit einem Elternteil. Dafür wird die St. Thomaskirche am kommenden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Bei der telefonischen Anmeldung wird darum gebeten, Namen und Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Eine Anmeldebestätigung wird es nicht geben.

Ansonsten werden in der Kirchengemeinde St. Thomas auch weiterhin jeden Freitag um 18 Uhr kleine Gottesdienste gefeiert, die auch über das Facebook-Profil der Kirchengemeinde live übertragen werden. Auf der Homepage der Kirchengemeinde kann zusätzlich der Ablauf für zu Hause heruntergeladen werden.

So ist es möglich, den Gottesdienst auch online mitzufeiern. Sonntags ist die Kirche am Holzmindener Stadtpark bis zu den Sommerferien verlässlich von 10 bis 12 Uhr für ein persönliches stilles Gebet geöffnet.