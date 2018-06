Donnerstag, 14. Juni 2018

St. Thomas-Kirchengemeinde Holzminden startet ins 50-jährige Jubiläum

Sabine Heinze, Edeltraut Liebe (die verabschiedet wird) und Pastor Christian Bode freuen sich auf die Jubiläumswoche.

Holzminden. „Höher als hier kann man dem Himmel nicht sein in Holzminden“, sagt Pastor Christian Bode. Er ist stolz auf die junge Kirchengemeinde, in der er Pastor sein darf und in der der Zusammenhalt und das Miteinander erfreulich groß sind. Dass die Gemeinde trägt und auch eine Gemeinschaft ist, das ist ein besonders wichtiger Faktor gerade in diesen Tagen, da die Jubiläumswoche bevorsteht und es viel zu bewegen gibt. Die St. Thomas-Kirchengemeinde Holzminden hoch unterm Stadtpark feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum (der TAH berichtete). Viel Motivation und tolle Ideen sind in die Veranstaltungen der Festwoche eingeflossen (siehe Infoleiste rechts), die zahlreiche Höhepunkte aufweist.

Spannend wie die junge Geschichte der St. Thomas-Gemeinde Holzminden ist schon der Auftakt der Jubi-Woche. Ganz am Anfang stehen die „Bläserskulpturen“ mit Kinderkirchenaktionen am Sonnabend, 16. Juni, an mehreren Orten im Gemeindegebiet. Am Abend folgt der Festgottesdienst mit Landessuperintendent Gorka. (spe)

Den ausführlichen Artikel, Wissenswertes zur Thomas-Gemeinde und das komplette Festprogramm lesen Sie im TAH vom 15. Juni 2018