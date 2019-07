Donnerstag, 18. Juli 2019

Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Lügde-Urteil ein

Der Angeklagte muss nicht ins Gefängnis, das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus.

Gegen das erste Urteil im Lügde-Prozess, bei dem es um mehrfachen sexuellen Missbrauch von Kindern ging, hat die Staatsanwaltschaft Detmold Antrag auf Revision gestellt. Nach Vorlage des schriftlichen Urteils hat die Staatsanwaltschaft eine Frist von vier Wochen, um eine schriftliche Begründung der Revision vorzulegen. Anschließend ist der Bundesgerichtshof gehalten, das Urteil auf etwaige rechtliche Fehler zu untersuchen. Sollte der Bundesgerichtshof fündig werden und Rechtsfehler feststellen, muss das Landgericht in Detmold den Fall neu verhandeln. Am Mittwoch war ein 49-Jähriger aus Stade wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 49-Jährige hatte per Webcam in vier Fällen den sexuellen Missbrauch eines Kindes beobachtet und einen Mitangeklagten auch angestiftet. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe gefordert, die Nebenklage dreieinhalb Jahre Haft. Das Urteil sorgte für intensive Diskussionen in den sozialen Medien. In Bielefeld gab es am Donnerstag eine spontane Demonstration gegen das Urteil. Ein Gerichtssprecher erklärte, dass die Bewährungsstrafe deswegen verhängt wurde, weil der Angeklagte voll geständig sei, sich bei dem Opfer entschuldigt habe und damit einverstanden sei, während der Bewährungszeit eine Therapie durchzuführen. Außerdem sei er dazu verurteilt worden, 3.000 Euro an das Opfer zu zahlen und habe keine Einträge im Strafregister gehabt. Beim eigentlichen Prozess gegen die zwei Hauptangeklagten im Missbrauchsskandal werden die Urteile für Ende August erwartet. Das Verfahren gegen den 49-Jährigen aus Stade war von diesem Prozess abgetrennt worden. (fhm)