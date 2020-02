Dienstag, 04. Februar 2020

Stabilo eröffnet am 10. Februar in Stadtoldendorf

Das Stabilo-Team freut sich auf die ersten Kunden der kommenden Woche. Foto: beb

Stadtoldendorf. Es ist der Einzige seiner Art im gesamten Landkreis Holzminden und einer von dreien in Niedersachsen: der Werkzeugfachmarkt Stabilo eröffnet am kommenden Montag, 10. Februar, in Stadtoldendorf. Die neue Marktfiliale ist eine Besonderheit für Stadtoldendorf und ein Novum unter den Filialen des Unternehmens Stabilo. (beb)

