Montag, 10. Februar 2020

Stabilo startet in Stadtoldendorf

Das erste Kundenkonto bei Stabilo eröffnet die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Foto: ap

Stadtoldendorf. Das erste Kundenkonto ist eröffnet: Bei der großen Eröffnung des Werkzeugfachmarkts Stabilo am Montagmittag unterschreibt Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders das Formular im Namen der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Auch der ehrenamtliche Bürgermeister von Stadtoldendorf, Helmut Affelt, freut sich über den neuen Fachhandel in der Hoopstraße 6. Fast ein Jahr mussten die Stadtoldendorfer auf einen Werkzeugfachmarkt verzichten. An gleicher Stelle hatte im Sommer das Geschäft Bauspezi geschlossen. Auf 1.600 Quadratmetern gibt es ab sofort neben Baumarktartikeln zukünftig auch alles für den Garten in dem neuen Mini-Maxi-Markt von Stabilo. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 11. Februar 2020.