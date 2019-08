Samstag, 10. August 2019

Stadiondach in Alkmaar eingestürzt - keine Verletzte

Alkmaar: Die Ursache für den Unfall ist noch unklar - (sid.de / FIRO )

Am Stadion des niederländischen Fußball-Erstligisten AZ Alkmaar sind am Samstag große Teile des Daches eingestürzt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, Verletzte gab es keine. "Das ist derzeit das Wichtigste", sagte ein Klubsprecher der Zeitung Telegraaf. Wie ein Foto des Vereins in den sozialen Medien zeigt, brach das Dach gegenüber der Haupttribüne zusammen und krachte auf die Sitzplätze.

Die Alkmaar-Profis mussten für ihr Training in eine Halle ausweichen. Ebenfalls unklar sind die Auswirkungen auf das Rückspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den ukrainischen Vertreter FK Mariupol am kommenden Donnerstag.

Bereits im Jahr 2011 war in Enschede während der Bauphase des Stadions des FC Twente ein Teil des Daches eingestürzt, zwei Bauarbeiter kamen damals ums Leben.

Köln (SID) / © 2019 SID