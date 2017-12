Donnerstag, 14. Dezember 2017

Stadt Eschershausen schafft Straßenausbaubeiträge ab

Wenn Straßen im Stadtgebiet saniert werden müssen, brauchen Anwohner nicht mehr zuzahlen.

Eschershausen. Es ist nur ein Satz im aktuellen Amtsblatt des Landkreises Holzminden. Aber er ist von entscheidender Bedeutung für die Bürger der Stadt Eschershausen. Denn damit verzichtet Eschershausen künftig auf die Anliegerbeiträge bei Straßenausbaumaßnahmen. „Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Eschershausen vom 13.02.1990 und sämtlicher Nachtrags- und Änderungssatzungen werden ersatzlos aufgehoben“, heißt es in der Veröffentlichung vom 13. Dezember. Durch diese Veröffentlichung im Amtsblatt ist die Aufhebung jetzt rechtskräftig geworden, die der Stadtrat bereits am 21. September beschlossen hatte. Damit hat der Rat der Stadt Eschershausen die vielerorts umstrittene Regelung abgeschafft, Anlieger an den Ausbaukosten zum Beispiel von Wohnstraßen anteilig zur Kasse zu bitten. (nig)

