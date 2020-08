Mittwoch, 26. August 2020

Stadt Höxter bekommt 728.000 Euro aus dem DigitalPakt Schule

Christiane Hoffmann (links) und Bürgermeister Alexander Fischer (rechts) freuen sich mit Christoph Arendes, Stephan Rascher, Tobias Dohmann, Heike Edeler, Michael Becker, Stefan Fellmann, Bettina Becker, Christiana Mönnekes und Brigitte Husemann (Abteilungsleiterin Schulen, Bücherei, Sport) über die Förderbescheide. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Im Dezember 2019 hatte die Stadt Höxter als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen Mittel aus DigitalPakt Schule erhalten. Zum Start des neuen Schuljahres liegen der Stadt nun drei weitere Förderbescheide mit einer Gesamthöhe von etwa 728.000 Euro vor. „Bildung hatte in Höxter bei Politik und Verwaltung schon immer die höchste Priorität“, berichtet Bürgermeister Alexander Fischer: „Bereits 2017 hat unser Rat einen umfangreichen und zukunftsweisenden Medienentwicklungsplan verabschiedet. Die hiermit begonnene bauliche und digitale Entwicklung an unseren fünf Grundschulen und drei weiterführenden Schulen soll durch eine konsequente Umsetzung weiter ausgebaut werden, um unsere Schulen auf einen modernen und zeitgemäßen Stand zu bringen.“ Hierfür nutzt die Stadt auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes die Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule.

