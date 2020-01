Donnerstag, 16. Januar 2020

Stadt Höxter stellt neuen Imagefilm vor

Von links: Sabine Hasenbein (Stadt Höxter), Philip Warneke (LRW Medien) und Bürgermeister Alexander Fischer stellen den neuen Imagefilm der Stadt Höxter vor (im Hintergrund). Foto: TAH

Höxter. „Da war sie also, die große weite Welt“ – mit diesen Worten beginnt der neue Imagefilm der Stadt Höxter. „Oft reichen Worte aber nicht aus, um genau das, was so besonders an unserer Stadt ist, genügend zum Ausdruck zu bringen“, begründet Bürgermeister Alexander Fischer die Entscheidung für den Film: „Darum haben wir versucht, diese Momente, diese besonderen Eindrücke in Bildern und Emotionen Ausdruck zu verleihen.“ Die markante Stimme stammt von Bodo Henkel. Der Synchronsprecher – oder zumindest seine Stimme – dürfte vielen aus Radio, Fernsehen oder als zahlreichen Videospielen bekannt sein. „Der Film erzählt die Lebensgeschichte eines Menschen, der in Höxter heranwächst, hier studiert, Arbeit findet, eine Familie gründet und schließlich den Ruhestand genießt“, erklärt Sabine Hasenbein, Abteilungsleiterin der Zentralen Dienste der Stadt Höxter, die die Entstehung des Filmes betreut hat. „So macht er deutlich, hier hat man alles vor Ort, was man braucht, um hier gut leben zu können“, so Hasenbein.

